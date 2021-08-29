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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2240224122422243
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:43

VitaliyN Игра не закончена. Всё только начинается.
llex49
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?
ALEX-2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:24

  VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...

Отлично жуки себя чувствуют. Я заходил по 1100, а старожилы и того лучше закупились.
potter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:37

  ALEX-2 написав:Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?

1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.
2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.
potter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???


золото - это не гривна и даже не крипта (где слабонервные дергаются каждые 2 минуты :mrgreen: ). Можно не дергаться. До пенсии так точно. :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 2240224122422243
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