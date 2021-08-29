Как чувствуют себя жуки??? не обосрались??? в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов! Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится. скучно на ветке... Оракул пропал...
VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались??? в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов! Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится. скучно на ветке... Оракул пропал...
Отлично жуки себя чувствуют. Я заходил по 1100, а старожилы и того лучше закупились.
VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
золото - это не гривна и даже не крипта (где слабонервные дергаются каждые 2 минуты ). Можно не дергаться. До пенсии так точно.
Оно ж слило на низах, теперь жаба на шее. От и пытается подразнить, шо неудивительно для этого уровня. Хотя Наблюдательного он таки достал, на пару с Ричи. Я лично очень доволен своими предыдущими заходами, такого спокойного сохранения от инфляции валют не придумаешь.
ALEX-2 написав:Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три? И что в таком случае делать с деньгами?
1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота. 2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.
Я имею в виду для заработка (срок инвестиции 2-5 лет)
Золото — это не инструмент для заработка и инвестиций. Это эталон для сохранения капитала. Меньше чем на 2-3 года вкладывать не имеет смысла. Но не называйте это инвестициями. Золото может подорожать в несколько раз относительно доллара и других фиатных валют. Только нужно чётко понимать, что это не золото подорожало, это доллар подешевел относительно золота. Т.е. за доллары через 2-3 года вы сможете купить меньше реальных товаров, чем за золото.
Если хотите поспекулировать, то во первых, сейчас худшее время для спекуляций поскольку везде раздутые пузыри. Во вторых, для спекуляций в драг металлы, серебро подходит гораздо лучше чем золото. Там волатильность в несколько раз выше. Но соответственно и риски выше. Есть даже такая поговорка, что на wall street есть отдельное специальное кладбище для инвесторов в серебро.