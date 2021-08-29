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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2240224122422243
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 07:43

VitaliyN Игра не закончена. Всё только начинается.
llex49
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?
ALEX-2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:24

  VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...

Отлично жуки себя чувствуют. Я заходил по 1100, а старожилы и того лучше закупились.
potter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:37

  ALEX-2 написав:Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?

1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.
2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.
potter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 01:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???


золото - это не гривна и даже не крипта (где слабонервные дергаются каждые 2 минуты :mrgreen: ). Можно не дергаться. До пенсии так точно. :mrgreen:
Alex2007
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1

 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 07:45

  Alex2007 написав:
  VitaliyN написав:Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???


золото - это не гривна и даже не крипта (где слабонервные дергаются каждые 2 минуты :mrgreen: ). Можно не дергаться. До пенсии так точно. :mrgreen:


Оно ж слило на низах, теперь жаба на шее. От и пытается подразнить, шо неудивительно для этого уровня. Хотя Наблюдательного он таки достал, на пару с Ричи.
Я лично очень доволен своими предыдущими заходами, такого спокойного сохранения от инфляции валют не придумаешь. :D
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:53

  potter написав:
  ALEX-2 написав:Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?

1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.
2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.

Я имею в виду для заработка (срок инвестиции 2-5 лет).
Ведь если оно упадет до 1500, то лучше взять по 1500, чем сейчас по 1750-1800?
Востаннє редагувалось ALEX-2 в Пон 30 сер, 2021 10:45, всього редагувалось 1 раз.
ALEX-2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:43

  ALEX-2 написав:
  potter написав:
  ALEX-2 написав:Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?
И что в таком случае делать с деньгами?

1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.
2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.

Я имею в виду для заработка (срок инвестиции 2-5 лет)

Золото — это не инструмент для заработка и инвестиций. Это эталон для сохранения капитала. Меньше чем на 2-3 года вкладывать не имеет смысла. Но не называйте это инвестициями. Золото может подорожать в несколько раз относительно доллара и других фиатных валют. Только нужно чётко понимать, что это не золото подорожало, это доллар подешевел относительно золота. Т.е. за доллары через 2-3 года вы сможете купить меньше реальных товаров, чем за золото.

Если хотите поспекулировать, то во первых, сейчас худшее время для спекуляций поскольку везде раздутые пузыри.
Во вторых, для спекуляций в драг металлы, серебро подходит гораздо лучше чем золото. Там волатильность в несколько раз выше. Но соответственно и риски выше. Есть даже такая поговорка, что на wall street есть отдельное специальное кладбище для инвесторов в серебро.
potter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:46

Кстати, к вопросу "крипта vs золото".
https://www.rbc.ru/society/24/08/2021/6 ... c01870a4be
Хазарейцы вылетели из Афганистана, за золото и драгоценности, а не за крипту. На мой взгляд, это главное доказательство того, что такое реальный актив, а что мыльный пузырь.
potter
 
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