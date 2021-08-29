Додано: Пон 30 сер, 2021 10:43

ALEX-2 написав: potter написав: ALEX-2 написав: Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?

И что в таком случае делать с деньгами? Есть ли смысл ждать входа в металл год-два-три?И что в таком случае делать с деньгами?

1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.

2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено. 1. Заходить в металл нужно не через год или два, а при любой коррекции золота.2. Возможно лучшее время для закупки уже пройдено.

Я имею в виду для заработка (срок инвестиции 2-5 лет) Я имею в виду для заработка (срок инвестиции 2-5 лет)

Золото — это не инструмент для заработка и инвестиций. Это эталон для сохранения капитала. Меньше чем на 2-3 года вкладывать не имеет смысла. Но не называйте это инвестициями. Золото может подорожать в несколько раз относительно доллара и других фиатных валют. Только нужно чётко понимать, что это не золото подорожало, это доллар подешевел относительно золота. Т.е. за доллары через 2-3 года вы сможете купить меньше реальных товаров, чем за золото.Если хотите поспекулировать, то во первых, сейчас худшее время для спекуляций поскольку везде раздутые пузыри.Во вторых, для спекуляций в драг металлы, серебро подходит гораздо лучше чем золото. Там волатильность в несколько раз выше. Но соответственно и риски выше. Есть даже такая поговорка, что на wall street есть отдельное специальное кладбище для инвесторов в серебро.