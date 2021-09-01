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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2241224222432244
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:22

  potter написав:Кстати, к вопросу "крипта vs золото".
https://www.rbc.ru/society/24/08/2021/6 ... c01870a4be
Хазарейцы вылетели из Афганистана, за золото и драгоценности, а не за крипту. На мой взгляд, это главное доказательство того, что такое реальный актив, а что мыльный пузырь.

Жаль только что все нажитое непосильным трудом, им пришлось за перелет отдать :cry:
ALEX-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:01

  potter написав:Золото — это не инструмент для заработка и инвестиций. Это эталон для сохранения капитала.


Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото
https://minfin.com.ua/2021/08/28/70620187/
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:59

RTC12
Не только немцы. Последние несколько лет, центробанки даже небольших стран таряться физическим золотом. Ходят слухи, что крупные фонды торгующие акциями на бирже, тоже стали тариться физическим золотом.
potter
 
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