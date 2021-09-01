potter написав:Кстати, к вопросу "крипта vs золото". https://www.rbc.ru/society/24/08/2021/6 ... c01870a4be Хазарейцы вылетели из Афганистана, за золото и драгоценности, а не за крипту. На мой взгляд, это главное доказательство того, что такое реальный актив, а что мыльный пузырь.
Жаль только что все нажитое непосильным трудом, им пришлось за перелет отдать
RTC12 Не только немцы. Последние несколько лет, центробанки даже небольших стран таряться физическим золотом. Ходят слухи, что крупные фонды торгующие акциями на бирже, тоже стали тариться физическим золотом.