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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2241224222432244
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:22

  potter написав:Кстати, к вопросу "крипта vs золото".
https://www.rbc.ru/society/24/08/2021/6 ... c01870a4be
Хазарейцы вылетели из Афганистана, за золото и драгоценности, а не за крипту. На мой взгляд, это главное доказательство того, что такое реальный актив, а что мыльный пузырь.

Жаль только что все нажитое непосильным трудом, им пришлось за перелет отдать :cry:
ALEX-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:01

  potter написав:Золото — это не инструмент для заработка и инвестиций. Это эталон для сохранения капитала.


Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото
https://minfin.com.ua/2021/08/28/70620187/
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:59

RTC12
Не только немцы. Последние несколько лет, центробанки даже небольших стран таряться физическим золотом. Ходят слухи, что крупные фонды торгующие акциями на бирже, тоже стали тариться физическим золотом.
potter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Интересная новость...отдали бы бедным, раз не нужны

Долларов стало так много, что они никому не нужны.

https://www.profinance.ru/news/2021/09/ ... uzhny.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 00:07

Давайте так,злые Сваны, несут бред... Это понятно! Наблюдательный нанаблюдал , того чего в ближайшее не будет! И зачем злиться адвокатам, если это все бред и не правда! Много по серебру или по золоту заработали/ сохранили??? В оправдание глупости можете сказать я купил по 300
или по 1100 , но я же спорил не о том, а о том что под 2000 загнали лосей! И не будет больше в ближайшем будущем! Теперь будете спорить? Ричи,вообще ни чем не тянул- все валится и недвижимость дешевеет, а все пошло на оборот!Привел в пример казахского авторитета, собрался вкладываться в фонду, пох**куда, через два года! , два года сокро! Осталось до весны... И идей кстати больше не осталось.
В золото обязатно вложусь, Уже это вижу... Вопрос когда?
Тогда, когда закончится цикл! Тогда, когда закончится энергетический кризис в Европе и в Азии ,в Китае собственно. Акции нефтяной и газовой темы опять бьют рекорды! Я там давно, и давно Вам об этом говорил, кто слушал... И Курица , МХП , кто услышал , получил бы +55% за два месяца! И дивиденды нормальные... Так это не предел! Это все держим.. Еще есть акции медников, китайских компаний по редкоземельным металлам... И это все буде расти!
Платина будет расти! Водородная энергетика она ж уже есть ! В Японии,Корее,Китае автобусы городские х**рят на водороде. Топливный водородный элимент содержит около 15 гр металла платиновой группы. Масштаб чувствуете? Катализатор-примерно ,2 .Басф разработал катализатор для бензиновых двигателей на платине по запросу и за деньги южноафриканских производителей - Вы видели динамику платины? Я там тоже был... Но во фьючерсах... Дальше - влаживайтесь! Будет! А вот золото пока не будет... Пройдет рост энергетики... Газ,нефть, уголь, уран- это пиздец, но это такое... Начинается рост потребительской инфляции.. Дальше повышение ставок, на какое-то время и сырье и золото нырнут вниз...борьба с инфляцией и все такое... и инфляция .. И опять борьба! И опять инфляция...и тут надо купить золото!!! И тут я буду с Вами!
VitaliyN
 
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