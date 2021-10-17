potter написав:Кстати, к вопросу "крипта vs золото". https://www.rbc.ru/society/24/08/2021/6 ... c01870a4be Хазарейцы вылетели из Афганистана, за золото и драгоценности, а не за крипту. На мой взгляд, это главное доказательство того, что такое реальный актив, а что мыльный пузырь.
Жаль только что все нажитое непосильным трудом, им пришлось за перелет отдать
RTC12 Не только немцы. Последние несколько лет, центробанки даже небольших стран таряться физическим золотом. Ходят слухи, что крупные фонды торгующие акциями на бирже, тоже стали тариться физическим золотом.
Давайте так,злые Сваны, несут бред... Это понятно! Наблюдательный нанаблюдал , того чего в ближайшее не будет! И зачем злиться адвокатам, если это все бред и не правда! Много по серебру или по золоту заработали/ сохранили??? В оправдание глупости можете сказать я купил по 300 или по 1100 , но я же спорил не о том, а о том что под 2000 загнали лосей! И не будет больше в ближайшем будущем! Теперь будете спорить? Ричи,вообще ни чем не тянул- все валится и недвижимость дешевеет, а все пошло на оборот!Привел в пример казахского авторитета, собрался вкладываться в фонду, пох**куда, через два года! , два года сокро! Осталось до весны... И идей кстати больше не осталось. В золото обязатно вложусь, Уже это вижу... Вопрос когда? Тогда, когда закончится цикл! Тогда, когда закончится энергетический кризис в Европе и в Азии ,в Китае собственно. Акции нефтяной и газовой темы опять бьют рекорды! Я там давно, и давно Вам об этом говорил, кто слушал... И Курица , МХП , кто услышал , получил бы +55% за два месяца! И дивиденды нормальные... Так это не предел! Это все держим.. Еще есть акции медников, китайских компаний по редкоземельным металлам... И это все буде расти! Платина будет расти! Водородная энергетика она ж уже есть ! В Японии,Корее,Китае автобусы городские х**рят на водороде. Топливный водородный элимент содержит около 15 гр металла платиновой группы. Масштаб чувствуете? Катализатор-примерно ,2 .Басф разработал катализатор для бензиновых двигателей на платине по запросу и за деньги южноафриканских производителей - Вы видели динамику платины? Я там тоже был... Но во фьючерсах... Дальше - влаживайтесь! Будет! А вот золото пока не будет... Пройдет рост энергетики... Газ,нефть, уголь, уран- это пиздец, но это такое... Начинается рост потребительской инфляции.. Дальше повышение ставок, на какое-то время и сырье и золото нырнут вниз...борьба с инфляцией и все такое... и инфляция .. И опять борьба! И опять инфляция...и тут надо купить золото!!! И тут я буду с Вами!