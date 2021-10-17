Додано: Пон 18 жов, 2021 00:07

Давайте так,злые Сваны, несут бред... Это понятно! Наблюдательный нанаблюдал , того чего в ближайшее не будет! И зачем злиться адвокатам, если это все бред и не правда! Много по серебру или по золоту заработали/ сохранили??? В оправдание глупости можете сказать я купил по 300

или по 1100 , но я же спорил не о том, а о том что под 2000 загнали лосей! И не будет больше в ближайшем будущем! Теперь будете спорить? Ричи,вообще ни чем не тянул- все валится и недвижимость дешевеет, а все пошло на оборот!Привел в пример казахского авторитета, собрался вкладываться в фонду, пох**куда, через два года! , два года сокро! Осталось до весны... И идей кстати больше не осталось.

В золото обязатно вложусь, Уже это вижу... Вопрос когда?

Тогда, когда закончится цикл! Тогда, когда закончится энергетический кризис в Европе и в Азии ,в Китае собственно. Акции нефтяной и газовой темы опять бьют рекорды! Я там давно, и давно Вам об этом говорил, кто слушал... И Курица , МХП , кто услышал , получил бы +55% за два месяца! И дивиденды нормальные... Так это не предел! Это все держим.. Еще есть акции медников, китайских компаний по редкоземельным металлам... И это все буде расти!

Платина будет расти! Водородная энергетика она ж уже есть ! В Японии,Корее,Китае автобусы городские х**рят на водороде. Топливный водородный элимент содержит около 15 гр металла платиновой группы. Масштаб чувствуете? Катализатор-примерно ,2 .Басф разработал катализатор для бензиновых двигателей на платине по запросу и за деньги южноафриканских производителей - Вы видели динамику платины? Я там тоже был... Но во фьючерсах... Дальше - влаживайтесь! Будет! А вот золото пока не будет... Пройдет рост энергетики... Газ,нефть, уголь, уран- это пиздец, но это такое... Начинается рост потребительской инфляции.. Дальше повышение ставок, на какое-то время и сырье и золото нырнут вниз...борьба с инфляцией и все такое... и инфляция .. И опять борьба! И опять инфляция...и тут надо купить золото!!! И тут я буду с Вами!