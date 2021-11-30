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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2242224322442245
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 18:17

Новый вирус.
https://ukranews.com/news/817286-shtamm ... kspert-voz
Похоже, рано хоронили золото.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:01

Включились все говорящие головы сразу - и еллен, и пауэлл в прямом эфире одновременно, парад проходимцев зовет в доллар, еще и голые шорты опять включили. Очень плохой знак. Для доллара. Там не альтруисты и их слова следует понимать наоборот. Тем более в преддверии дефолта, который на этот раз уже может реально произойти - все откладывания "на месяц-два" исчерпались, а договоренностями и не пахнет.
Над США второй раз за эту осень нависла угроза не просто shutdown, а дефолта. США испытывают бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами.
Госдолг превысил уже 28,4 трлн долларов, или 108% к ВВП. Сейчас "потолок" составляет 28,43 трлн долларов.
29 ноября сенаторы от Республиканской партии в верхней палате конгресса США заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на 2022 год.

Они там вполне могут решить, что лучше ужасный конец с обвинением кого-то другого, который еще и расхлебывать будет кто-то другой (держатель трежерей, а может и наличного доллара), чем попытки жевать кактус и сохранять хорошую мину при настолько плохой игре, когда долг летит вверх все быстрее по экспоненте, на его обслуживание, а главное, на набирание новых долгов надо все больше денег, дефицит торгового баланса достиг рекордных за всю историю США 90 миллиардов долларов за 1 месяц, когда доллары раздаются тунеядцам просто так и за них больше никто не хочет работать, а в конгрессе побеждает популизм и взаимная вражда.
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:45

Еще и задрали перед "говорящими головами" цену, специально, чтоб потом спровоцированный голыми шортами обвал казался больше - повысить значимость слов этих говорящих голов, которые уже априори абсолютно ничего не изменят на этом летящем в пропасть "поезде в огне".
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