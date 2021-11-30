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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2242224322442245 Додано: Суб 27 лис, 2021 18:17

https://ukranews.com/news/817286-shtamm ... kspert-voz

Похоже, рано хоронили золото. Новый вирус.Похоже, рано хоронили золото. hxbbgaf Повідомлень: 22388 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1651 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лис, 2021 19:01

Над США второй раз за эту осень нависла угроза не просто shutdown, а дефолта. США испытывают бюджетный дефицит с превышением расходов над доходами.

Госдолг превысил уже 28,4 трлн долларов, или 108% к ВВП. Сейчас "потолок" составляет 28,43 трлн долларов.

29 ноября сенаторы от Республиканской партии в верхней палате конгресса США заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на 2022 год.

Они там вполне могут решить, что лучше ужасный конец с обвинением кого-то другого, который еще и расхлебывать будет кто-то другой (держатель трежерей, а может и наличного доллара), чем попытки жевать кактус и сохранять хорошую мину при настолько плохой игре, когда долг летит вверх все быстрее по экспоненте, на его обслуживание, а главное, на набирание новых долгов надо все больше денег, дефицит торгового баланса достиг рекордных за всю историю США 90 миллиардов долларов за 1 месяц, когда доллары раздаются тунеядцам просто так и за них больше никто не хочет работать, а в конгрессе побеждает популизм и взаимная вражда. Включились все говорящие головы сразу - и еллен, и пауэлл в прямом эфире одновременно, парад проходимцев зовет в доллар, еще и голые шорты опять включили. Очень плохой знак. Для доллара. Там не альтруисты и их слова следует понимать наоборот. Тем более в преддверии дефолта, который на этот раз уже может реально произойти - все откладывания "на месяц-два" исчерпались, а договоренностями и не пахнет.Они там вполне могут решить, что лучше ужасный конец с обвинением кого-то другого, который еще и расхлебывать будет кто-то другой (держатель трежерей, а может и наличного доллара), чем попытки жевать кактус и сохранять хорошую мину при настолько плохой игре, когда долг летит вверх все быстрее по экспоненте, на его обслуживание, а главное, на набирание новых долгов надо все больше денег, дефицит торгового баланса достиг рекордных за всю историю США 90 миллиардов долларов за 1 месяц, когда доллары раздаются тунеядцам просто так и за них больше никто не хочет работать, а в конгрессе побеждает популизм и взаимная вражда. hxbbgaf Повідомлень: 22388 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1651 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 гру, 2021 09:45 Еще и задрали перед "говорящими головами" цену, специально, чтоб потом спровоцированный голыми шортами обвал казался больше - повысить значимость слов этих говорящих голов, которые уже априори абсолютно ничего не изменят на этом летящем в пропасть "поезде в огне". hxbbgaf Повідомлень: 22388 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1651 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2242224322442245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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