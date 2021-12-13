Похоже, рано хоронили золото.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 27 лис, 2021 18:17
Новый вирус.
Похоже, рано хоронили золото.
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:01
Включились все говорящие головы сразу - и еллен, и пауэлл в прямом эфире одновременно, парад проходимцев зовет в доллар, еще и голые шорты опять включили. Очень плохой знак. Для доллара. Там не альтруисты и их слова следует понимать наоборот. Тем более в преддверии дефолта, который на этот раз уже может реально произойти - все откладывания "на месяц-два" исчерпались, а договоренностями и не пахнет.
Они там вполне могут решить, что лучше ужасный конец с обвинением кого-то другого, который еще и расхлебывать будет кто-то другой (держатель трежерей, а может и наличного доллара), чем попытки жевать кактус и сохранять хорошую мину при настолько плохой игре, когда долг летит вверх все быстрее по экспоненте, на его обслуживание, а главное, на набирание новых долгов надо все больше денег, дефицит торгового баланса достиг рекордных за всю историю США 90 миллиардов долларов за 1 месяц, когда доллары раздаются тунеядцам просто так и за них больше никто не хочет работать, а в конгрессе побеждает популизм и взаимная вражда.
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:45
Еще и задрали перед "говорящими головами" цену, специально, чтоб потом спровоцированный голыми шортами обвал казался больше - повысить значимость слов этих говорящих голов, которые уже априори абсолютно ничего не изменят на этом летящем в пропасть "поезде в огне".
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:24
Опять перед открытием американского рынка голыми шортами сбивают цену. Так хотят повысить значимость завтрашнего заседания ФРС с говорящими головами. Плюс все для удачной скупки на американской сессии. Долларов напечатали немерено.
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