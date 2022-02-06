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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:56
lolik Держава, то така субстанція, що намагається залізти скрізь із податками. І добре було-б, якби це робилося професійно.Так ні. Банківські метлали - не виключення. Звичайно, це не правильно. До чого це призведе? Тільки до тінізації ринку. Потім урядовці будуть волати про те, що в Україні не сформований ринок металів. Але це буде згодом. Зараз головне стягнути кошти. Про розвиток ніхто не дбає.
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llex49
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