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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2244224522462247
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:56

lolik Держава, то така субстанція, що намагається залізти скрізь із податками. І добре було-б, якби це робилося професійно.Так ні. Банківські метлали - не виключення. Звичайно, це не правильно. До чого це призведе? Тільки до тінізації ринку. Потім урядовці будуть волати про те, що в Україні не сформований ринок металів. Але це буде згодом. Зараз головне стягнути кошти. Про розвиток ніхто не дбає.
llex49
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 13:12

Цена тупо стоит. Заморозили?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 19:20

hxbbgaf Есть два варианта:или идет загрузка,или идет разгрузка)
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:47

2000 сегодня взяли!
Чего такая тишина на форуме?
Куда делись апологеты акций, недвижимости, биткоина?
potter
 
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potter им перестали платить
serp6769
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 13:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Так а що з сріблом. ПДВ ніби відмінили на все, тобто і на срібло. Але якось цього не видно по цінам.
Що зараз взагалі з банківськими металами, можна продати/купити???
Remington
 
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