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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:56
lolik Держава, то така субстанція, що намагається залізти скрізь із податками. І добре було-б, якби це робилося професійно.Так ні. Банківські метлали - не виключення. Звичайно, це не правильно. До чого це призведе? Тільки до тінізації ринку. Потім урядовці будуть волати про те, що в Україні не сформований ринок металів. Але це буде згодом. Зараз головне стягнути кошти. Про розвиток ніхто не дбає.
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llex49
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Додано: Сер 23 лют, 2022 13:12
Цена тупо стоит. Заморозили?
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Додано: Сер 23 лют, 2022 19:20
hxbbgaf Есть два варианта:или идет загрузка,или идет разгрузка)
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Додано: Пон 07 бер, 2022 15:47
2000 сегодня взяли!
Чего такая тишина на форуме?
Куда делись апологеты акций, недвижимости, биткоина?
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potter
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Додано: Нед 03 кві, 2022 13:09
potter им перестали платить
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Додано: Чет 14 кві, 2022 13:43
Так а що з сріблом. ПДВ ніби відмінили на все, тобто і на срібло. Але якось цього не видно по цінам.
Що зараз взагалі з банківськими металами, можна продати/купити???
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Remington
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Додано: Сер 20 кві, 2022 01:56
Remington написав:
Так а що з сріблом. ПДВ ніби відмінили на все, тобто і на срібло. Але якось цього не видно по цінам.
Що зараз взагалі з банківськими металами, можна продати/купити???
Какое еще пдв? Вы с рашки?
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hxbbgaf
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