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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2245224622472248 Додано: Чет 12 тра, 2022 09:44 odessit2007 написав: Ой+ написав: золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому. золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню

более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000

до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес

самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.

33.60-33.80/34.20-34.40 насколько я помнюболее менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнессамое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.33.60-33.80/34.20-34.40

Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html . А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі. Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі. Ой+

Повідомлень: 5046 З нами з: 19.04.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 806 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 тра, 2022 12:35 Re: Валютный рынок в контексте ДС Ой+ написав: Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі. Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.

в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910

хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалось

кстати потом можно было купить любое количество по 1100



прошу прощения за офтоп у всех участников форума

просто хочу донести одну мысль

в этом вопросе я не только теоретик

и все что я понял уходя из табора золотых жуков

что почти все что говорят о золоте - полная чушь

нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.

Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары

лично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад

https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=5024362&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p5024362 в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалоськстати потом можно было купить любое количество по 1100прошу прощения за офтоп у всех участников форумапросто хочу донести одну мысльв этом вопросе я не только теоретики все что я понял уходя из табора золотых жуковчто почти все что говорят о золоте - полная чушьнет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - долларылично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад odessit2007

Повідомлень: 11489 З нами з: 19.05.11 Подякував: 23 раз. Подякували: 4434 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2245224622472248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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