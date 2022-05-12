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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2245224622472248
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:44

  odessit2007 написав:
  Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню
более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000
до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес
самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.
33.60-33.80/34.20-34.40

Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.

в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910
хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалось
кстати потом можно было купить любое количество по 1100

прошу прощения за офтоп у всех участников форума
просто хочу донести одну мысль
в этом вопросе я не только теоретик
и все что я понял уходя из табора золотых жуков
что почти все что говорят о золоте - полная чушь
нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.
Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары
лично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад
https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=5024362&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p5024362
odessit2007
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  #<1 ... 2245224622472248
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