Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
насколько я помню более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000 до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е. 33.60-33.80/34.20-34.40
Ой+ написав:Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.
в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910 хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалось кстати потом можно было купить любое количество по 1100
прошу прощения за офтоп у всех участников форума просто хочу донести одну мысль в этом вопросе я не только теоретик и все что я понял уходя из табора золотых жуков что почти все что говорят о золоте - полная чушь нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу. Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары лично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=5024362&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p5024362
odessit2007 написав:что почти все что говорят о золоте - полная чушь нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу. Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары
Так ведь доллары подвержены инфляции - 8,2% в Америке! сейчас официальная!К тому же ,доля доллара в международных расчетах постепенно сокращается.В долгосроке золото выгодней.Даже на вашем примере....И не каждому подходит торговать.