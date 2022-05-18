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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2245224622472248
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:44

  odessit2007 написав:
  Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.

насколько я помню
более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000
до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес
самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е.
33.60-33.80/34.20-34.40

Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.

в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910
хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалось
кстати потом можно было купить любое количество по 1100

прошу прощения за офтоп у всех участников форума
просто хочу донести одну мысль
в этом вопросе я не только теоретик
и все что я понял уходя из табора золотых жуков
что почти все что говорят о золоте - полная чушь
нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.
Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары
лично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад
https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=5024362&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p5024362
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 21:01

  odessit2007 написав:что почти все что говорят о золоте - полная чушь
нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.
Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары

Так ведь доллары подвержены инфляции - 8,2% в Америке! сейчас официальная!К тому же ,доля доллара в международных расчетах постепенно сокращается.В долгосроке золото выгодней.Даже на вашем примере....И не каждому подходит торговать.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20

  haemus написав:Там где есть в наличии, цена в среднем 2210 грн за грамм на продажу, а покупка 1720 грн за грамм.

Это развод какой-то с такой маржой.
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 23:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Народ!!!! Война с стране! А Вы тут обсуждаете золото... Или какие-то пидарасы вбросы делают на счет ценных бумаг... Или хавбегов в Израиле...??
Одессит только сейчас меня услышал,правильные вещи пишет👍
Золото скоро нужно будет покупать, но потом...ставки пусть еще поростут... А сейчас есть другие задачи! Сейчас вот вспоминаю одного товарища,который меня спрашивал, сколько я денег терял(не в трамвае) Я тогда ответил филосовски (промолчал даже что хонду двухлетнюю спиздили). А прилетело в Ретровиль -и вот моя недвижимость без окон..... Полностью. А еще прилетело там где мой офис и склад... Но терпимо. Все будетУкраина!!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:04

  VitaliyN написав:Народ!!!! Война с стране! А Вы тут обсуждаете золото... Или какие-то пидарасы вбросы делают на счет ценных бумаг... Или хавбегов в Израиле...??
Одессит только сейчас меня услышал,правильные вещи пишет👍
Золото скоро нужно будет покупать, но потом...ставки пусть еще поростут... А сейчас есть другие задачи! Сейчас вот вспоминаю одного товарища,который меня спрашивал, сколько я денег терял(не в трамвае) Я тогда ответил филосовски (промолчал даже что хонду двухлетнюю спиздили). А прилетело в Ретровиль -и вот моя недвижимость без окон..... Полностью. А еще прилетело там где мой офис и склад... Но терпимо. Все будетУкраина!!!!

Не, я в Киеве. Один раз только за это время написал, и в чем я не прав? Банки оборзели, как раз их поведение походит на мародерство. Когда принимают серебро по 18, а продают по 30, а золото принимают по 1650, а продают больше чем по 2200, решили сделать миллиарды на беде людей, расчет на то, что у кого-то разбит дом и негде жить, кто-то остался без работы, а есть слиток золота с лучших времен, и сдадут подешевке, а они потом продадут втридорога тем, у кого еще остались какие-то деньги и он хочет сохранить их от инфляции.
У родственников тоже гостинка на Куреневке осталась без окна.
З.ы. Я кстати уже около 700-800 долларов раздал беженцам.
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