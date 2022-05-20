Ой+ написав:золото з моменту введення гривні більше як в 6 разів у доларовому еквіваленті здорожчало та в 100 разів у гривневому.
насколько я помню более менее рынок банковского золота стал цивилизованным в нашей стране не раньше 2000 до этого это были подвалы с цыганами и так себе бизнес самое удачное вложение мне лично удалось приумножить грубо всего в 3 раза в у.е. 33.60-33.80/34.20-34.40
Ой+ написав:Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.
в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910 хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалось кстати потом можно было купить любое количество по 1100
прошу прощения за офтоп у всех участников форума просто хочу донести одну мысль в этом вопросе я не только теоретик и все что я понял уходя из табора золотых жуков что почти все что говорят о золоте - полная чушь нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу. Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары лично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад https://forum.finance.ua/topic85246.html?p=5024362&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#p5024362
odessit2007 написав:что почти все что говорят о золоте - полная чушь нет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу. Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - доллары
Так ведь доллары подвержены инфляции - 8,2% в Америке! сейчас официальная!К тому же ,доля доллара в международных расчетах постепенно сокращается.В долгосроке золото выгодней.Даже на вашем примере....И не каждому подходит торговать.
Народ!!!! Война с стране! А Вы тут обсуждаете золото... Одессит только сейчас меня услышал,правильные вещи пишет👍 Золото скоро нужно будет покупать, но потом...ставки пусть еще поростут... А сейчас есть другие задачи! Сейчас вот вспоминаю одного товарища,который меня спрашивал, сколько я денег терял(не в трамвае) Я тогда ответил филосовски (промолчал даже что хонду двухлетнюю с..). А прилетело в Ретровиль -и вот моя недвижимость без окон..... Полностью. А еще прилетело там где мой офис и склад... Но терпимо. Все будетУкраина!!!!
Не, я в Киеве. Один раз только за это время написал, и в чем я не прав? Банки оборзели, как раз их поведение походит на мародерство. Когда принимают серебро по 18, а продают по 30, а золото принимают по 1650, а продают больше чем по 2200, решили сделать миллиарды на беде людей, расчет на то, что у кого-то разбит дом и негде жить, кто-то остался без работы, а есть слиток золота с лучших времен, и сдадут подешевке, а они потом продадут втридорога тем, у кого еще остались какие-то деньги и он хочет сохранить их от инфляции. У родственников тоже гостинка на Куреневке осталась без окна. З.ы. Я кстати уже около 700-800 долларов раздал беженцам.
2001 написав:Так ведь доллары подвержены инфляции - 8,2% в Америке! сейчас официальная!К тому же ,доля доллара в международных расчетах постепенно сокращается.В долгосроке золото выгодней.Даже на вашем примере....И не каждому подходит торговать.
я ничего против золота не имею люблю даже просто держать его в руках я лишь пытаюсь сказать что дело в цене и стоимости самих денег во времени будет интересно - снова куплю, но когда будет интересно - снова продам мне нужны деньги для жизни, а не мнимая защищенность естественно какую то небольшую часть можно и держать без движения, но то скорее для души и любви к металлу