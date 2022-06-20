Додано: Чет 12 тра, 2022 12:35

Ой+ написав: Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію https://goldomania.ru/the_price_of_gold ... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі. Якщо брати 2000 р., то ціна на золото впродовж року була часом нижче 270 за унцію... _gold.html. А зараз щонайменше в 6 разів дорожче в доларі.

в 2011 купленное в 2000 надо было продавать по 1910хотя продать по 1910 мне лично тогда не удалоськстати потом можно было купить любое количество по 1100прошу прощения за офтоп у всех участников форумапросто хочу донести одну мысльв этом вопросе я не только теоретики все что я понял уходя из табора золотых жуковчто почти все что говорят о золоте - полная чушьнет никакой функции сбережения, никакой функции сокровищ, никакой защиты от инфляции, никакой тихой гавани и нет прочих сказок что пишут на профильных форумах фанаты Золотого Стандарта даже перечислять всю эту чушь тут не хочу.Есть простой биржевой товар -золото, который нужно покупать и продавать приумножая настоящие деньги - долларылично я так решил слив почти все что было, а одну из последних квитанций даже на профильной ветке постил что бы растворить тамошних теоретиков еще несколько лет назад