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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2246224722482249
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:32

  lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?

в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
haemus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:51

  haemus написав:
  lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?

в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.

В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:57

Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать???
Все будет Украина!
VitaliyN
 
Повідомлень: 295
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  #<1 ... 2246224722482249
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