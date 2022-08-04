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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2246224722482249
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:32

  lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?

в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
haemus
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:51

  haemus написав:
  lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?

в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.

В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:57

Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать???
Все будет Украина!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:57

  VitaliyN написав:
  haemus написав:
  lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?

в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.

В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...

АТ "РВС БАНК" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн
haemus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:11

  VitaliyN написав:Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать???
Все будет Украина!

Он говорил, по 1400 не увидим.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 12:12

  haemus написав:АТ "РВС БАНК" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн

Покупка 2000, продажа 2500. Это как назвать? Кому война, а кому мать родна?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:21

  hxbbgaf написав:
  haemus написав:Там где есть в наличии, цена в среднем 2210 грн за грамм на продажу, а покупка 1720 грн за грамм.

Это развод какой-то с такой маржой.

а где есть в наличии?
serp6769
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  #<1 ... 2246224722482249
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