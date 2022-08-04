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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 19 лип, 2022 12:32
lolik написав:
Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?
в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
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haemus
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:51
haemus написав: lolik написав:
Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?
в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
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VitaliyN
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:57
Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать???
Все будет Украина!
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VitaliyN
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:57
VitaliyN написав: haemus написав: lolik написав:
Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?
в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
АТ "РВС БАНК" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн
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haemus
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:11
VitaliyN написав:
Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать???
Все будет Украина!
Он говорил, по 1400 не увидим.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:12
haemus написав:
АТ "РВС БАНК" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн
Покупка 2000, продажа 2500. Это как назвать? Кому война, а кому мать родна?
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:21
hxbbgaf написав: haemus написав:
Там где есть в наличии, цена в среднем 2210 грн за грамм на продажу, а покупка 1720 грн за грамм.
Это развод какой-то с такой маржой.
а где есть в наличии?
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