lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?
в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать??? Все будет Украина!
lolik написав:Чому нема золота в банках? Заборонили ввозити?
в тех банках где есть, цена в среднем 1938$ за унцию, когда сейчас оно торгуется 1714$.
В каких таких банках Вы можете определить стоимость в 1938 дол. ??? Вам банк продает слитки физического металла! чем меньше слиток тем дороже за унцию, чем больше слиток-тем дешевле. Курс какой закладывается(если Вы в Украине)? Ч то Вы за чушь какую то пишите??? 1714-биржевая цена! Была...
АТ "РВС БАНК" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн
VitaliyN написав:Жаль покинул ветку человек с биноклем... Он всем четко сказал пару лет назад -золото мы не увидим по 1700 никогда. Все хлопали в ладоши, и гнали на меня! Может память у кого-то плохая? Па-две два года назад стоило покупать??? Все будет Украина!
haemus написав:АТ "РВС БАНК-" ВІДДІЛ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ 1 ТРОЙСЬКА УНЦІЯ - 75 833,99 грн
Покупка 2000, продажа 2500. Это как назвать? Кому война, а кому мать родна?
решил глянуть как польше. 50 гр их монетного двора 14445 зл. ну пусть обналичили гривну в польше с карты по 8.2. потребуется 118449 грн. делим на 50 - 2369 грн за 1 гр на 50-ти гр слитке. в привате стоит 2480 за 1 гр. по цене на продажу где-то рядом с ними. выкупают ли в польше такой слиток и за скольно не искал. https://pkobp.mennica.com.pl/