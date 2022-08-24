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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:06
Victor8
Питання вирішено, знімаю його
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:35
Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-otrimali-pravo-prodavati-kliyentam-bankivski-metali
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haemus
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Додано: Пон 22 сер, 2022 11:35
haemus написав:
Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
Нагадуємо, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.
Що?????
може недолугі ще ідіотське ПДВ, що ввели на срібло відмінять?
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Додано: Пон 22 сер, 2022 11:38
hxbbgaf написав:
Покупка 2000, продажа 2500.
а як вам срібло?
Купівля 22 продаж 32,8
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:55
Подскажите, пожалуйста, какие банки сейчас продают слитки золота? Точнее, где они есть в наличии. Спасибо
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