Victor8
Питання вирішено, знімаю його
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:35
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
Додано: Пон 22 сер, 2022 11:35
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Що?????
може недолугі ще ідіотське ПДВ, що ввели на срібло відмінять?
Додано: Пон 22 сер, 2022 11:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 24 сер, 2022 13:55
Подскажите, пожалуйста, какие банки сейчас продают слитки золота? Точнее, где они есть в наличии. Спасибо
Додано: Чет 25 сер, 2022 10:55
RwS bank и Приватбанк - на сайте заявлено о продаже.
Реальное наличие - надо уточнять, как я понимаю.
Если будете реально уточнять, отпишитесь, пожалуйста, на этом форуме про наличие. Где есть.
Возможно, кому-то будет полезно.
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