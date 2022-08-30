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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2247224822492250
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:06

Victor8

Питання вирішено, знімаю його
Bellisima
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/banki-otrimali-pravo-prodavati-kliyentam-bankivski-metali
haemus
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  haemus написав:Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.


Нагадуємо, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Що?????
може недолугі ще ідіотське ПДВ, що ввели на срібло відмінять?
Remington
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Покупка 2000, продажа 2500.

а як вам срібло?
Купівля 22 продаж 32,8
Remington
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 13:55

Подскажите, пожалуйста, какие банки сейчас продают слитки золота? Точнее, где они есть в наличии. Спасибо
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 10:55

  Искатель написав:Подскажите, пожалуйста, какие банки сейчас продают слитки золота? Точнее, где они есть в наличии. Спасибо

RwS bank и Приватбанк - на сайте заявлено о продаже.
Реальное наличие - надо уточнять, как я понимаю.

Если будете реально уточнять, отпишитесь, пожалуйста, на этом форуме про наличие. Где есть.
Возможно, кому-то будет полезно. :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:10

Підскажіть які банки купують золото .
babaywerwolf
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