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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56
Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57
пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".
Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
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