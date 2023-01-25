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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2248224922502251
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56

Чи купувати золото в кінці 2022 та 2023 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57

пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".

Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
Victor8
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