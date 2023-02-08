RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2248224922502251
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56

Чи купувати золото в кінці 2022 та 2023 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 14.09.13
Подякував: 896 раз.
Подякували: 1900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57

пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
swan forever
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 27.05.15
Подякував: 164 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".

Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 598
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:54

Золото находится очень близко к абсолютным максимумам.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38597
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3719 раз.
Подякували: 11900 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:35

Золото 1901,56 USD за унцию...
Стоимость унции золота стабильна, как никогда.
Пока как-то так...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 598
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:09

цб рф начало тратить золотые резервы - ждем падения с целью 1200
xsh
 
Повідомлень: 135
З нами з: 31.08.12
Подякував: 404 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2248224922502251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.