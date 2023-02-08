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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56
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Ірина_
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Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57
пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
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swan forever
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Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57
На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".
Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
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Victor8
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:54
Золото находится очень близко к абсолютным максимумам.
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Evgeny
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:35
Золото 1901,56 USD за унцию...
Стоимость унции золота стабильна, как никогда.
Пока как-то так...
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Victor8
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:09
цб рф начало тратить золотые резервы - ждем падения с целью 1200
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xsh
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