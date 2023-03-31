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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56
Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57
пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".
Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:35
Золото 1901,56 USD за унцию...
Стоимость унции золота стабильна, как никогда.
Пока как-то так...
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:25
Золото 1940 USD за унцию, так что все хорошо и не какого падения нет.
Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Штаты Вайоминг, Юта и Оклахома признают золото и серебро как деньги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33
Если это золотые/серебряные монеты США с номиналом на монете - то они всегда были и есть законным платежным средством в США.
Вопрос лишь только в том - кто захочет произвести расчет/платеж такой монетой по номиналу))
А в это время золото 1984 USD за унцию
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