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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2248224922502251
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:56

Чи купувати золото в кінці 2022 та 2023 році
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:57

пропала ветка
Наблюдательный, если Вы ещё заглядываете сюда, то может махнёте рукой на этих ограниченных маргиналов? Ну не стоят они внимания!
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

На рынке драгоценных металлов - предположительно полный штиль.
Вот уж начинаешь понимать термин во время кризиса - "тихая гавань".

Хоть стоит и отметить, что золото за последнее время и подросло в цене - более чем 1900 USD за унцию.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:54

Золото находится очень близко к абсолютным максимумам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:35

Золото 1901,56 USD за унцию...
Стоимость унции золота стабильна, как никогда.
Пока как-то так...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:09

цб рф начало тратить золотые резервы - ждем падения с целью 1200
xsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:25

Золото 1940 USD за унцию, так что все хорошо и не какого падения нет.
dianadashko02
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 19:57

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Штаты Вайоминг, Юта и Оклахома признают золото и серебро как деньги.
https://www.moneymetals.com/guides/sound-money-index
summer night
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:33

  summer night написав:Штаты Вайоминг, Юта и Оклахома признают золото и серебро как деньги.
https://www.moneymetals.com/guides/sound-money-index

Если это золотые/серебряные монеты США с номиналом на монете - то они всегда были и есть законным платежным средством в США.

Вопрос лишь только в том - кто захочет произвести расчет/платеж такой монетой по номиналу))

А в это время золото 1984 USD за унцию :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

В 2018 году в Вайоминге был принят законопроект № 103, согласно которому штат признает законным платежным средством "монету с золотым или серебряным содержанием; или очищенный золотой или серебряный слиток, который отчеканен, отштампован или отпечатан с указанием его веса и чистоты и оценивается в первую очередь на основании содержания металла, а не его формы".
https://www.einpresswire.com/article/58 ... gal-tender
summer night
 
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