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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:32
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
… причем сейчас его ювелиры покупают с премией до 2 баксов на грамме от биржи.
дефицит, выборы в турции, падение внутреннего производства и спрос на ювелирку толкает цены вверх
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Дивлюсь я на свої зливки і думаю. В гривнях або в тих же баксах під відсотки каруселі на сьогодні б більше заробив би.... Чи я щось не так роблю чи всьому свій час....
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