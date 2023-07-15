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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2249225022512252
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 17:21

А в это время золото 2008,72 USD за унцию...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

… причем сейчас его ювелиры покупают с премией до 2 баксов на грамме от биржи.
дефицит, выборы в турции, падение внутреннего производства и спрос на ювелирку толкает цены вверх
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Дивлюсь я на свої зливки і думаю. В гривнях або в тих же баксах під відсотки каруселі на сьогодні б більше заробив би.... Чи я щось не так роблю чи всьому свій час....
ihorsic
 
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  #<1 ... 2249225022512252
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