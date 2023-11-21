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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 02 чер, 2023 10:32
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
… причем сейчас его ювелиры покупают с премией до 2 баксов на грамме от биржи.
дефицит, выборы в турции, падение внутреннего производства и спрос на ювелирку толкает цены вверх
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Дивлюсь я на свої зливки і думаю. В гривнях або в тих же баксах під відсотки каруселі на сьогодні б більше заробив би.... Чи я щось не так роблю чи всьому свій час....
Додано: Сер 02 сер, 2023 17:15
Эксперты говорят, что золото - это долгосрочная инвестиция.
Которая может сработать при большом росте цены на золото. Когда это произойдет (повышение цены на золото) и главное на сколько - вот главный вопрос.
Да, и золото, как я понимаю, на любителя этого металла. Для заработка (относительно постоянного) - существуют другие инструменты. Главное их правильно и вовремя использовать...
Золото - это очень долгосрочный горизонт, если есть желание заработать именно на золоте.
Додано: Чет 19 жов, 2023 16:39
А в это время золото 1952,71 USD за унцию...
Держимся на верхних максимумах.
Додано: П'ят 20 жов, 2023 10:08
очень не хватает Наблюдательного
маргиналы прибили ветку своими нападками на форумчанина, который делился очень ценной аналитикой
Додано: Чет 26 жов, 2023 12:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Відбувся безпрецедентний вихід усіх китайських банків з аукціонів LBMA Gold Price.
Цей вихід залишився без коментарів LBMA, FCA, провідних ЗМІ, адміністратора аукціонів ICE Benchmark Administration та самих китайських банків.
Вихід китайських банків з аукціонів викликає питання про те, як це вплинуло на ліквідність аукціонів і встановлення цін, оскільки аукціони не відображають попит і пропозицію на золото з боку Китаю - найбільшого у світі видобувника, імпортера і споживача золота.
Додано: Чет 26 жов, 2023 16:09
swan forever
Це якесь нездорове кохання! Читайте аналітику,ділиться. Хто вам заважає??? Наблюдало ніх не аналізував. Наблюдало прогнозував приріст золота вище 2000, а срібла до 40... Ще два-три роки тому. Хто не згоден - або ніх не розуміє, або-маргінал!!! І Ви туди ж...
Додано: Вів 21 лис, 2023 18:34
А в это время золото 2004,65 USD за унцию...
Снова пошли вверх...
Вероятно, из-за дешевеющего доллара США.
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