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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:53

Банки всегда ищут дураков. :)
Пума
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 01:17

  Пума написав:Банки всегда ищут дураков. :)

Пусть ищут дальше. Золото уже 2070, а у них приемы как при 1900 были.
А альтернативы ж нет, людям здесь нельзя самим договориться и купить-продать, можно на жирного мента попасть и остаться ни с чем.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:43

В смысле, мента?
Типа не законно?

Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает

Ветка давно засохла
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:52

2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена
Чукча2
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  #<1 ... 2250225122522253
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