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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:53
Банки всегда ищут дураков. :)
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Пума
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Додано: Суб 02 гру, 2023 01:17
Пума написав:
Банки всегда ищут дураков.
Пусть ищут дальше. Золото уже 2070, а у них приемы как при 1900 были.
А альтернативы ж нет, людям здесь нельзя самим договориться и купить-продать, можно на жирного мента попасть и остаться ни с чем.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 12:43
В смысле, мента?
Типа не законно?
Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает
Ветка давно засохла
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Чукча2
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:52
2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена
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