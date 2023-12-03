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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:17
Додано: Суб 02 гру, 2023 12:43
В смысле, мента?
Типа не законно?
Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает
Ветка давно засохла
Додано: Нед 03 гру, 2023 11:52
2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена
Додано: Нед 03 гру, 2023 18:11
Чукча2 Не переживайте. Золото уже плотно закрепилось на уровне $2000 и эта цена уже никого не смущает. Дальше очередной рост медленными шажками.
Причины:
1. Китайцы снова начали много покупать. Как государство, так и население. Хреновые дела на ихнем рынке недвижимости, о чем я тут писал ещё несколько лет назад, побудили китайских инвесторов вкладываться не в бетон, а в золото.
2. Судя по всему американцы закончили(или заканчивают) процедуру повышения ставок.
В итоге доллар начал слабеть, по отношению к основным валютам, что есть хорошо для золота.
3. Войны. Глобальное напряжение и неопределенность в экономиках развитых стран. Воинственный исламизм и терроризм набирают силу в некогда благополучных европейских странах, что не внушает уверенности их жителям в спокойном будущем.
4. Грядущие выборы в США. Очевидно это будут самые грязные и скандальные выборы,
что не есть хорошо для американской валюты, и гуд для золота
Так что золотые жуки, рано или поздно, все же получат свой неплохой профит.
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