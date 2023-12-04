RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:53

Банки всегда ищут дураков. :)
Пума
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 28.07.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 01:17

  Пума написав:Банки всегда ищут дураков. :)

Пусть ищут дальше. Золото уже 2070, а у них приемы как при 1900 были.
А альтернативы ж нет, людям здесь нельзя самим договориться и купить-продать, можно на жирного мента попасть и остаться ни с чем.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22490
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1674 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:43

В смысле, мента?
Типа не законно?

Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает

Ветка давно засохла
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:52

2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:11

Чукча2 Не переживайте. Золото уже плотно закрепилось на уровне $2000 и эта цена уже никого не смущает. Дальше очередной рост медленными шажками.
Причины:
1. Китайцы снова начали много покупать. Как государство, так и население. Хреновые дела на ихнем рынке недвижимости, о чем я тут писал ещё несколько лет назад, побудили китайских инвесторов вкладываться не в бетон, а в золото.
2. Судя по всему американцы закончили(или заканчивают) процедуру повышения ставок.
В итоге доллар начал слабеть, по отношению к основным валютам, что есть хорошо для золота.
3. Войны. Глобальное напряжение и неопределенность в экономиках развитых стран. Воинственный исламизм и терроризм набирают силу в некогда благополучных европейских странах, что не внушает уверенности их жителям в спокойном будущем.
4. Грядущие выборы в США. Очевидно это будут самые грязные и скандальные выборы,
что не есть хорошо для американской валюты, и гуд для золота

Так что золотые жуки, рано или поздно, все же получат свой неплохой профит.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 29.04.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:30

Большие люди)

Проблем хватает, то понятно
Надо закрепиться за 2100 для движений
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:06

Китайцы с индусами помогут.
Китайцам нужно пополнять золотые запасы перед ихним Новым годом. А в Индии ожидают примерно 38 тысячах свадеб, которые пройдут в ближайшие три недели. На свадьбы в Индии приходится около половины годового спроса на золото в стране. Ожидается, что в этом году спрос на свадебные украшения достигнет пика...
https://economictimes.indiatimes.com/ma ... 685244.cms
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3777
З нами з: 29.04.09
Подякував: 94 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2250225122522253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.