Додано: Нед 03 гру, 2023 18:11

Чукча2 Не переживайте. Золото уже плотно закрепилось на уровне $2000 и эта цена уже никого не смущает. Дальше очередной рост медленными шажками.

Причины:

1. Китайцы снова начали много покупать. Как государство, так и население. Хреновые дела на ихнем рынке недвижимости, о чем я тут писал ещё несколько лет назад, побудили китайских инвесторов вкладываться не в бетон, а в золото.

2. Судя по всему американцы закончили(или заканчивают) процедуру повышения ставок.

В итоге доллар начал слабеть, по отношению к основным валютам, что есть хорошо для золота.

3. Войны. Глобальное напряжение и неопределенность в экономиках развитых стран. Воинственный исламизм и терроризм набирают силу в некогда благополучных европейских странах, что не внушает уверенности их жителям в спокойном будущем.

4. Грядущие выборы в США. Очевидно это будут самые грязные и скандальные выборы,

что не есть хорошо для американской валюты, и гуд для золота



Так что золотые жуки, рано или поздно, все же получат свой неплохой профит.