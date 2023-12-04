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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2250225122522253
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:53

Банки всегда ищут дураков. :)
Пума
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 01:17

  Пума написав:Банки всегда ищут дураков. :)

Пусть ищут дальше. Золото уже 2070, а у них приемы как при 1900 были.
А альтернативы ж нет, людям здесь нельзя самим договориться и купить-продать, можно на жирного мента попасть и остаться ни с чем.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:43

В смысле, мента?
Типа не законно?

Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает

Ветка давно засохла
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:52

2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:11

Чукча2 Не переживайте. Золото уже плотно закрепилось на уровне $2000 и эта цена уже никого не смущает. Дальше очередной рост медленными шажками.
Причины:
1. Китайцы снова начали много покупать. Как государство, так и население. Хреновые дела на ихнем рынке недвижимости, о чем я тут писал ещё несколько лет назад, побудили китайских инвесторов вкладываться не в бетон, а в золото.
2. Судя по всему американцы закончили(или заканчивают) процедуру повышения ставок.
В итоге доллар начал слабеть, по отношению к основным валютам, что есть хорошо для золота.
3. Войны. Глобальное напряжение и неопределенность в экономиках развитых стран. Воинственный исламизм и терроризм набирают силу в некогда благополучных европейских странах, что не внушает уверенности их жителям в спокойном будущем.
4. Грядущие выборы в США. Очевидно это будут самые грязные и скандальные выборы,
что не есть хорошо для американской валюты, и гуд для золота

Так что золотые жуки, рано или поздно, все же получат свой неплохой профит.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:30

Большие люди)

Проблем хватает, то понятно
Надо закрепиться за 2100 для движений
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:06

Китайцы с индусами помогут.
Китайцам нужно пополнять золотые запасы перед ихним Новым годом. А в Индии ожидают примерно 38 тысячах свадеб, которые пройдут в ближайшие три недели. На свадьбы в Индии приходится около половины годового спроса на золото в стране. Ожидается, что в этом году спрос на свадебные украшения достигнет пика...
https://economictimes.indiatimes.com/ma ... 685244.cms
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:26

  Чукча2 написав:2070 это был максимум 2011
Выходит, что за 12 лет нулевой прирост
Вот такая инвестиция
Крипта нужна людям, другие времена

1920 был максимум 2011-го. ФРСники выкупают крипту с печатного станка, чтоб не дать расти золоту - переманить туда лишние деньги. Это единственная цель крипты. А сколько они будут это делать, никто не знает. Хоть это и деньги с печатного станка, но триллионная капитализация пустого места уже может и по печатному станку ударить, если дурные деньги резко побегут на выход и оно вернется к своей реальной стоимости (0).
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:31

Мир рушится не из-за исламизма сейчас, а из-за рашизма, все прекрасно понимают, что, если мы не устоим, следующая Польша и Прибалтика. И Трамп (да и с другими большие сомнения) и пальцем не пошевелит, не то что за них воевать и повышать риск ядерной войны, с 5-й статьей будет то же, что и с Будапештским меморандумом - это тоже все понимают.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:33

  Чукча2 написав:В смысле, мента?
Типа не законно?

Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает

Ветка давно засохла


А что вы не знаете, что самим совершать обмен банковских металлов вне банков незаконно?
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