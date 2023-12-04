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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:46
У нас много чего не законно, но это многим не мешает
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Чукча2
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:02
Чукча2 написав:
У нас много чего не законно, но это многим не мешает
До первого жирного мусора на сделке.
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