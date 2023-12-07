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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2251225222532254
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:46

У нас много чего не законно, но это многим не мешает
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:02

  Чукча2 написав:У нас много чего не законно, но это многим не мешает

До первого жирного мусора на сделке.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:18

Манюсенький откат по золоту на уровень 2069.44 USD/t.oz
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:19

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:У нас много чего не законно, но это многим не мешает

До первого жирного мусора на сделке.

Худенькие полицаи от золота также не откажутся...
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:33

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:В смысле, мента?
Типа не законно?

Виолити
Там много всего
Я там даже Джабу нашел) активный в лотах
Интересно, как Глеб поживает

Ветка давно засохла


А что вы не знаете, что самим совершать обмен банковских металлов вне банков незаконно?


Поділіться, будь ласка, інфо - який саме закон забороняє це робити?
CounterUrbanizer
 
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