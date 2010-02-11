UA написав:З долларом все було не так просто. Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити. Станете біля базару зі слитком золота? На Оболні автомати роздавали всім бажаючим Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК
От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.
UA написав:З долларом все було не так просто. Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити. Станете біля базару зі слитком золота? На Оболні автомати роздавали всім бажаючим Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК
От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.
В товаристві де в багатьох автомати якась надзвичайна взаємна повага з'являється + "круті" обісцялися та втикли із Києва.
UA написав:Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки. Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін. А як з золотом?
Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)
це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.
й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя
whois2010 написав:На золоті з коротким періодом спред з'їдає всю маржу. Є сенс мабуть на відрізках від 10 років, якщо це зливки. З інвестиційними монетами полегше. Для зберігання (не збільшення) статків на довгих відрізках часу золото буде більш цікавим за валюту. Нерухомість... ну таке. Засолювати ці бетонометри? Продаж теж не одного дня питання швидше за все.
На золоте можно и приумножить, как повезет. А недвига деньги приносит, это не золото под матрацем