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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2255225622572258
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:17

  UA написав:З долларом все було не так просто.
Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити.
Станете біля базару зі слитком золота?
На Оболні автомати роздавали всім бажаючим
Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК :mrgreen:

От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:24

  whois2010 написав:
  UA написав:З долларом все було не так просто.
Люди які не знали про міняйло просто не знали що робити.
Станете біля базару зі слитком золота?
На Оболні автомати роздавали всім бажаючим
Особисто бачив одного нарика та одного справжнього шизофреника з АК :mrgreen:

От і відповідь про кращу інвестицію: хто має автомат, буде мати і долар, і золото.

В товаристві де в багатьох автомати якась надзвичайна взаємна повага з'являється + "круті" обісцялися та втикли із Києва.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:41

  Чукча2 написав:UA

Всегда найдется человек, готовый купить у вас золотую монету
Аукцион, ломбард, знакомые и так далее
Все это работало в блокадном Киеве

Блокадный Ленинград также в пример

Любой актив имеет плюсы и минусы, но ликвидность рыжика вне сомнений

Если будет переход на электронные деньги, который нам прочат в нашу эру Водолея, наверно лучше его пройти в физ активе имхо

трохи офтопу.

є такий рарітет - рублені навпіл золоті червонці. звідки? у блокадному Ленінграді міняли півчервонця на буханку хліба. так що все відносно...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:44

  whois2010 написав:
  UA написав:Під час осади Києва москалями не працювали банки та обмінки.
Але можна було через Міняйло знайти фіз. особу та провести обмін.
А як з золотом?

Золото це не "на хліб здати сотню", а збереження на довгу дистанцію. При значному коллапсі не буде мати значення ні долар, ні золото, ні дорогоцінне каміння. Буде потрібен запас консерв, дизпалива, генератори, антибіотики, зброя та набої)

це все теорія, й не можна взагалі порівнювати інвестиції у стабільній країні зі станом війни.

й все ще ви перерахували може вам не допомогти в умовах реального свавілля. завжди знайдуться бандюки, яких більше й в них краща зброя
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:51

Ок, гугль:
А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:57

  anmyronyuk1 написав:Ок, гугль:
А де зараз безпечно купляти та продавати фізичне золото у злитках/монетах, які банки продають?

https://coins.bank.gov.ua/. монет трохи тут є.
Зливки від 0,5г майже у всіх крупних відділеннях банків
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:07

Шаман
Вывод из этой ситуации какой?
За пол бумажного червонца, дали бы больше хлеба?

Сомневаюсь

На Виолити есть все, на любой кошелек
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:14

  Чукча2 написав:Шаман
Вывод из этой ситуации какой?
За пол бумажного червонца, дали бы больше хлеба?

Сомневаюсь

На Виолити есть все, на любой кошелек

висновок, що навіть золото інколи коштує не так багато...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:На золоті з коротким періодом спред з'їдає всю маржу. Є сенс мабуть на відрізках від 10 років, якщо це зливки. З інвестиційними монетами полегше. Для зберігання (не збільшення) статків на довгих відрізках часу золото буде більш цікавим за валюту.
Нерухомість... ну таке. Засолювати ці бетонометри? Продаж теж не одного дня питання швидше за все.
На золоте можно и приумножить, как повезет. А недвига деньги приносит, это не золото под матрацем
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:18

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Начнём золото скупать или автоматы?
Andrey2512
 
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