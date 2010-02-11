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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2257225822592260>
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:золото,

Звісно золото, але його покупку настільки ускладнили пересічним, що воно вигідне тільки на періоді в 20+ років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 15:40

  Игорь написав:Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...

Чим більше пиляють, тим менше станцій метро і тим воно дорожче.
12 січня 2024 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру одного із заступників керівника КП "Київський метрополітен". Протягом 2012-2017 заступник Брагинського завдав підприємству збитків у розмірі 13,1 млн. грн.

Гаразд, не турбуватиму збентежену субстанційну свідомість громадян. Бу!
Слава ЗСУ.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 16:54

  Игорь написав:Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ?

Мав колись золотий депозит у Надрі на 200гр :)
Більше золотом не цікавлюся.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 17:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Мав


теж, але я забрав золотом коли надру оживілі ненадовго
а у вас яка судьба, якась проблема з золотом була?
daap
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 18:02

  daap написав:
  sergey_sryvkin написав:Мав


теж, але я забрав золотом коли надру оживілі ненадовго
а у вас яка судьба, якась проблема з золотом була?

Проблем не було, бо не було золота :)
Довелось забирати гривнею через термінал у магазині ("ліві" покупки картою) кілька місяців поспіль. Сам банк не віддавав нічого, добре хоч на курсі не влетів :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:08

  Victor8 написав:
  whois2010 написав:Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.

Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать? :shock:

Золото (чистое), в отличие от большинства металлов, обладает уникальным свойством: оно отталкивается от магнита. Таким образом я избавился от всех подозрительных слитков.
llex50
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:31

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь написав:Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ?

Мав колись золотий депозит у Надрі на 200гр :)
Більше золотом не цікавлюся.

Те кто имел депозиты в валюте, вероятно тоже получили выплату гривнами. Валютой Вы тоже теперь не интересуетесь?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:37

llex50

с каких пор оно отталкивается?
если водить по слитку магнитом, то ощущается какоето взаимодействие магнита со слитком, как бы сопротивление движению. но этот эффект работает с любым металлом, а с медью и серебром еще лучше чем с золотом. Вихревые токи.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:57

  Игорь написав:Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...

Обращаясь к Господу, нужно осторожно формулировать свои мысли. Вы благодарите за то, что не даёт Вам более 50 т. и вопрос вложения в золото перед Вами не стоит?
Richi
 
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