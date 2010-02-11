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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 27 січ, 2024 14:30
Yuri_61 написав:
золото,
Звісно золото, але його покупку настільки ускладнили пересічним, що воно вигідне тільки на періоді в 20+ років.
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Додано: Суб 27 січ, 2024 15:18
Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...
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Игорь
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Додано: Суб 27 січ, 2024 15:40
Игорь написав:
Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...
Чим більше пиляють, тим менше станцій метро і тим воно дорожче.
12 січня 2024 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру одного із заступників керівника КП "Київський метрополітен". Протягом 2012-2017 заступник Брагинського завдав підприємству збитків у розмірі 13,1 млн. грн.
Гаразд, не турбуватиму збентежену субстанційну свідомість громадян. Бу!
Слава ЗСУ.
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Додано: Суб 27 січ, 2024 16:54
Игорь написав:
Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ?
Мав колись золотий депозит у Надрі на 200гр
Більше золотом не цікавлюся.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 27 січ, 2024 17:28
sergey_sryvkin написав:
Мав
теж, але я забрав золотом коли надру оживілі ненадовго
а у вас яка судьба, якась проблема з золотом була?
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daap
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Додано: Суб 27 січ, 2024 18:02
daap написав: sergey_sryvkin написав:
Мав
теж, але я забрав золотом коли надру оживілі ненадовго
а у вас яка судьба, якась проблема з золотом була?
Проблем не було, бо не було золота
Довелось забирати гривнею через термінал у магазині ("ліві" покупки картою) кілька місяців поспіль. Сам банк не віддавав нічого, добре хоч на курсі не влетів
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:08
Victor8 написав: whois2010 написав:
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
Валюта USD, EURO - будет понадежнее любого драгметалла.
Валюту хоть на машинке проверить можно, а с металлом что делать?
Золото (чистое), в отличие от большинства металлов, обладает уникальным свойством: оно отталкивается от магнита. Таким образом я избавился от всех подозрительных слитков.
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llex50
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:31
sergey_sryvkin написав: Игорь написав:
Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ?
Мав колись золотий депозит у Надрі на 200гр
Більше золотом не цікавлюся.
Те кто имел депозиты в валюте, вероятно тоже получили выплату гривнами. Валютой Вы тоже теперь не интересуетесь?
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Richi
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:37
llex50
с каких пор оно отталкивается?
если водить по слитку магнитом, то ощущается какоето взаимодействие магнита со слитком, как бы сопротивление движению. но этот эффект работает с любым металлом, а с медью и серебром еще лучше чем с золотом. Вихревые токи.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:57
Игорь написав:
Господи, благодарю что ты не даёшь мне этого головняка с золотом.
Господа, после достижения какого порога у Вас возникают мысли о золоте ? Не знаете куда приткнуть свой несчастный полтинник баксов, который всю жизнь собирали ?
То плачем что проезд в метро до 20 грн (или сколько он там стоит) подняли, то говорим о слитках. Дела...
Обращаясь к Господу, нужно осторожно формулировать свои мысли. Вы благодарите за то, что не даёт Вам более 50 т. и вопрос вложения в золото перед Вами не стоит?
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