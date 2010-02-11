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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 2257225822592260
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:34

  smdtranz написав:llex50

с каких пор оно отталкивается?
если водить по слитку магнитом, то ощущается какоето взаимодействие магнита со слитком, как бы сопротивление движению. но этот эффект работает с любым металлом, а с медью и серебром еще лучше чем с золотом. Вихревые токи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B8

К диамагнетикам относятся инертные газы, азот, водород, кремний, фосфор, висмут, цинк, медь, золото, серебро, а также многие другие, как органические, так и неорганические, соединения. Человек в магнитном поле ведет себя как диамагнетик.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:31

  smdtranz написав:llex50

с каких пор оно отталкивается?
если водить по слитку магнитом, то ощущается какоето взаимодействие магнита со слитком, как бы сопротивление движению. но этот эффект работает с любым металлом, а с медью и серебром еще лучше чем с золотом. Вихревые токи.

Да, не только золото является диамагнетиком. Есть и другие металлы. Но в данном случае речь идёт именно о банковских слитках. Подделка золотых слитков должна быть сделана так, что-бы жертва не догадалась. Конечно, можно наполнить слиток серебром или медью. Тогда такой слиток будет в 1,5-2,5 раза толще настоящего. Это не может не броситься в глаза. Поэтому в фальшивые слитки кладут вольфрам. А вольфрам как раз парамагнетик.
llex50
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:25

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Але якщо купувати злиток у відділені банку наприклад, то він 100% оригинальний? РВС банк продає навіть платину та паладій?
olegholovatyk
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:18

olegholovatyk Існує певна ймовірність підробок.
У грудні 2020 року один з банків виявив підробки: https://cutt.ly/xwNKRJkI
Тема підробок обговорювалася на цій же гілці форуму за 18-21 грудня 2020 року зі сторінки 2223 до 2227: Гарячі новини про дорогоцінні метали
summer night
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:17

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

золото прошло 70 баксов грамм на бирже, и уверенно ползет вверх.
как думаете, до лета увидим 100 баксов, или из-за третьей мировой будет не до этого?
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:03

  smdtranz написав:золото прошло 70 баксов грамм на бирже, и уверенно ползет вверх.
как думаете, до лета увидим 100 баксов, или из-за третьей мировой будет не до этого?

якщо буде третя світова - то може бути й більше.

але на території бойових дій буде зовсім інше співвідношення...
Shaman
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