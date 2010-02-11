К диамагнетикам относятся инертные газы, азот, водород, кремний, фосфор, висмут, цинк, медь, золото, серебро, а также многие другие, как органические, так и неорганические, соединения. Человек в магнитном поле ведет себя как диамагнетик.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 08 лют, 2024 12:34
К диамагнетикам относятся инертные газы, азот, водород, кремний, фосфор, висмут, цинк, медь, золото, серебро, а также многие другие, как органические, так и неорганические, соединения. Человек в магнитном поле ведет себя как диамагнетик.
Додано: Суб 10 лют, 2024 13:31
Да, не только золото является диамагнетиком. Есть и другие металлы. Но в данном случае речь идёт именно о банковских слитках. Подделка золотых слитков должна быть сделана так, что-бы жертва не догадалась. Конечно, можно наполнить слиток серебром или медью. Тогда такой слиток будет в 1,5-2,5 раза толще настоящего. Это не может не броситься в глаза. Поэтому в фальшивые слитки кладут вольфрам. А вольфрам как раз парамагнетик.
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:25
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Але якщо купувати злиток у відділені банку наприклад, то він 100% оригинальний? РВС банк продає навіть платину та паладій?
Додано: Вів 27 лют, 2024 18:18
olegholovatyk Існує певна ймовірність підробок.
У грудні 2020 року один з банків виявив підробки:
Тема підробок обговорювалася на цій же гілці форуму за 18-21 грудня 2020 року зі сторінки 2223 до 2227: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:17
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
золото прошло 70 баксов грамм на бирже, и уверенно ползет вверх.
как думаете, до лета увидим 100 баксов, или из-за третьей мировой будет не до этого?
Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:03
Додано: Сер 13 бер, 2024 18:25
Shaman
Перечитал ветку с 21 года, что довольно интересно в ретроспективе. Как вам цена на драг металлы в контексте роста курса криптовалюты ?
Додано: Чет 28 бер, 2024 18:03
Garrett Goggin, CFA & CMT:
"When Gold goes Cocoa for Cocoa puffs! It's just a matter of time before Gold goes vertical. $6,747/oz Gold is the target".
Додано: Вів 02 кві, 2024 00:03
Серебро очень недооценено. Похоже, его выбрали как инструмент, чтоб тормозить золото. Фонда переоценена в разы. Крипта - это, вообще, пустое место, Остап Бендер отдыхает. Короче, все с ног на голову.
|