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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2258225922602261
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:58

summer night
Занятный график
может совпадение?
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  #<1 ... 2258225922602261
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