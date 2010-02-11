Додано: Чет 11 кві, 2024 18:03

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Ф'ючерси на какао підскочили до позначки понад 10 300 доларів за тонну, що є новим рекордним максимумом, оскільки побоювання щодо скорочення світових поставок зберігаються. Ціни на какао неухильно зростають з середини 2022 року через погані врожаї, спричинені екстремальними погодними умовами в основних країнах-виробниках какао в Західній Африці, а саме в Кот-д'Івуарі та Гані. Камерун, ще одна країна-виробник какао, також перебуває у схожих умовах. Трейдери уважно стежать за середнім врожаєм в Кот-д'Івуарі в період з квітня по вересень, де тривала низька кількість опадів і високі температури можуть призвести до скорочення обсягів виробництва. Останні дані показали, що Кот-д'Івуар відвантажив 1,3 млн тонн какао в порти з 1 жовтня по 7 квітня, що на 27,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Трейдер Ecom Agroindustrial прогнозує, що виробництво какао в Кот-д'Івуарі в 2023/24 МР, який закінчується у вересні, впаде на 21,5% до 8-річного мінімуму в 1,75 млн. тонн.



Какао торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) та Міжконтинентальній біржі (ICE) в Лондоні. Ціни в Нью-Йорку базуються на ринку Південної Азії, а ціни в Лондоні - на какао з Африки. Розмір кожного контракту на какао на NYMEX становить 10 метричних тонн. Найбільшими виробниками какао є Кот-д'Івуар та Гана, на які разом припадає понад 60% світового виробництва. Інші великі виробники включають: Індонезія, Нігерія, Камерун, Еквадор та Бразилія. Хоча ринок какао є одним з найменших у світі ринків м'яких сировинних товарів, він має глобальний вплив на виробників продуктів харчування та солодощів, а також на роздрібну торгівлю. Ціни на какао, що відображаються в Trading Economics, базуються на позабіржових фінансових інструментах (OTC) та контрактах на різницю (CFD).