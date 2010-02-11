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дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2259226022612262>
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:58

summer night
Занятный график
может совпадение?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:31

swan forever Да, красивый график. Мощнейшее движение вверх цен на золото и продовольствие неизбежно. https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
Время продавать виртуальные активы и покупать реальные (материальные).
summer night
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:17

summer night
не, неверно поняли.
Я надеялся, шо нам график соотношения диаграмм за лет десять покажут...
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 18:03

summer night

Ф'ючерси на какао підскочили до позначки понад 10 300 доларів за тонну, що є новим рекордним максимумом, оскільки побоювання щодо скорочення світових поставок зберігаються. Ціни на какао неухильно зростають з середини 2022 року через погані врожаї, спричинені екстремальними погодними умовами в основних країнах-виробниках какао в Західній Африці, а саме в Кот-д'Івуарі та Гані. Камерун, ще одна країна-виробник какао, також перебуває у схожих умовах. Трейдери уважно стежать за середнім врожаєм в Кот-д'Івуарі в період з квітня по вересень, де тривала низька кількість опадів і високі температури можуть призвести до скорочення обсягів виробництва. Останні дані показали, що Кот-д'Івуар відвантажив 1,3 млн тонн какао в порти з 1 жовтня по 7 квітня, що на 27,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Трейдер Ecom Agroindustrial прогнозує, що виробництво какао в Кот-д'Івуарі в 2023/24 МР, який закінчується у вересні, впаде на 21,5% до 8-річного мінімуму в 1,75 млн. тонн.

Какао торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) та Міжконтинентальній біржі (ICE) в Лондоні. Ціни в Нью-Йорку базуються на ринку Південної Азії, а ціни в Лондоні - на какао з Африки. Розмір кожного контракту на какао на NYMEX становить 10 метричних тонн. Найбільшими виробниками какао є Кот-д'Івуар та Гана, на які разом припадає понад 60% світового виробництва. Інші великі виробники включають: Індонезія, Нігерія, Камерун, Еквадор та Бразилія. Хоча ринок какао є одним з найменших у світі ринків м'яких сировинних товарів, він має глобальний вплив на виробників продуктів харчування та солодощів, а також на роздрібну торгівлю. Ціни на какао, що відображаються в Trading Economics, базуються на позабіржових фінансових інструментах (OTC) та контрактах на різницю (CFD).
olegholovatyk
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:56

Золото в шоколаде или шоколад в золоте: вот в чем вопрос
summer night
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 10:14

И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000, серебро 50 (в идеале, но можем и не дойти, можети чуть ниже). В этом году.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:39

jabba

серое думаю реально где-то 1100-1200 будет
масло 100 баксов грамм жду, хотя ювелиры уже плачут.
в некоторых случаях отказываются от золота 750 в пользу платины)

и по серебру при бирже 720-730, украинский рынок ходил не ниже 740-745, сейчас же выше 870 нет цены, и даже на 850-870 обороты минимальные. связано, похоже, с простоем в Харькове
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:28

smdtranz Проблемы украинских ювелиров мало волнуют мировые рынки. :wink:
Ну а с платины делать могут не только лишь все - температура плавления высокая. А продать потом то, что наделали с такими трудностями - миссия вообще почти не выполнима. Нет моды сейчас на платину.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:02

  smdtranz написав:jabba

серое думаю реально где-то 1100-1200 будет
масло 100 баксов грамм жду, хотя ювелиры уже плачут.
в некоторых случаях отказываются от золота 750 в пользу платины)

и по серебру при бирже 720-730, украинский рынок ходил не ниже 740-745, сейчас же выше 870 нет цены, и даже на 850-870 обороты минимальные. связано, похоже, с простоем в Харькове

Ювелирная работа с платиной намного тяжелее, чем с золотом. Начиная от более высокой температуры плавления платины и т.д.
В итоге ювелирное изделие из платины - получается дорого, а эстетики особо нет.
Платина - это вообще на любителя.

Gold 2316.07 USD/t.oz сегодня
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:34

  jabba написав:И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000,

Вроде ж 850 должно было быть?
hxbbgaf
 
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