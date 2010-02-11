Такое впечатление, что им там завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:36
А что это в Укргазе, коррупция, что ли, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет.
Такое впечатление, что им там завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:52
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
скорее просто нет металла и они не обновляют цены. а дата автоматом меняется
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