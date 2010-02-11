Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 06 тра, 2024 11:34
jabba написав:
И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000,
Вроде ж 850 должно было быть?
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:36
А что это в Укргазе, коррупция, что ли, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет.
http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/
Такое впечатление, что им там завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:52
скорее просто нет металла и они не обновляют цены. а дата автоматом меняется
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Додано: Пон 06 тра, 2024 16:42
steveangelo207 написав:
Пліз, підкажіть купляти зараз золото чи ні?)
Если нужен пенсион, то всегда по мере возможности. Альтернативный вариант много детей, которые поддержат в старости.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 10:28
hxbbgaf написав: jabba написав:
И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000,
Вроде ж 850 должно было быть?
Ну 1050 же было?
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