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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2259226022612262
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:34

  jabba написав:И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000,

Вроде ж 850 должно было быть?
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:36

А что это в Укргазе, коррупция, что ли, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет.
http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/
Такое впечатление, что им там завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:52

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

скорее просто нет металла и они не обновляют цены. а дата автоматом меняется
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:42

  steveangelo207 написав:Пліз, підкажіть купляти зараз золото чи ні?)

Если нужен пенсион, то всегда по мере возможности. Альтернативный вариант много детей, которые поддержат в старости.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 10:28

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:И снова здравствуйте.
Для моих старых поклонников новый прогноз. Золото 3000,

Вроде ж 850 должно было быть?

Ну 1050 же было? :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 19:28

https://news.finance.ua/ua/nacbank-zabo ... yh-prychyn
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 19:42

  steveangelo207 написав:Пліз, підкажіть купляти зараз золото чи ні?)

Треба було купляти два місяці тому, два роки тому, десять років тому.
Найкращій день для купівлі - вчора
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 22:46

FinClub Ринок продажу золота під час війни (презентація Banking metals.pdf), 08 травня 2024 https://finclub.net/ua/projects/kruglye ... viiny.html
summer night
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 01:35

Чукча2

ну канешно не на 10% выше цена за мировую, это бред
реально рынок ходит около +2$ на грамме.
редкие сделки проходят плюс 2.2-2.5, иногда премия падает до 1.5-1.8
рост премии уперся в теневой ввоз. из Польши и Италии тащат немало, чаще всего техническое, не слитки. но 999 есть и ювелирам пофиг.
поддельные слитки хорошего исполнения с вольфрамом видел и до войны, и во время.

принос в скупки и ломбарды сильно упал по сравнению с 2021, истощились и «месторождения» электроники, откуда его до сих пор немало добывают. но и спрос на ювелирку упал сильно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 13:30

Gold 2439.23 USD/t.oz сегодня
Плавный рост.
Неужели дойдем так до 3000 USD/t.oz в этом году?
Victor8
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