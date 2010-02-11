А что это в Укргазе, коррупция, что ли, каждый день зачем-то ставят цены гривен на 500 ниже чем в других банках, при этом пишут, что слитков нет. http://www.ukrgasbank.com/private/bank_metals/ Такое впечатление, что им там завозят и кто-то скупает по низкой цене, банк-то государственный, может, потом еще и толкает дороже.
ну канешно не на 10% выше цена за мировую, это бред реально рынок ходит около +2$ на грамме. редкие сделки проходят плюс 2.2-2.5, иногда премия падает до 1.5-1.8 рост премии уперся в теневой ввоз. из Польши и Италии тащат немало, чаще всего техническое, не слитки. но 999 есть и ювелирам пофиг. поддельные слитки хорошего исполнения с вольфрамом видел и до войны, и во время.
принос в скупки и ломбарды сильно упал по сравнению с 2021, истощились и «месторождения» электроники, откуда его до сих пор немало добывают. но и спрос на ювелирку упал сильно.