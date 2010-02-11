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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:22
smdtranz про почти +10% речь идет про эмиссионный штамп подряд номера а не про гаражного аффинажа гранулу.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хотілось би обговорити тему драгметалів. Чи варто саме зараз купувати золото? Як хто вважає чи буде відкат? І взагалі чи варто цим займатися?
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