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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2260226122622263
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:22

smdtranz про почти +10% речь идет про эмиссионный штамп подряд номера а не про гаражного аффинажа гранулу.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хотілось би обговорити тему драгметалів. Чи варто саме зараз купувати золото? Як хто вважає чи буде відкат? І взагалі чи варто цим займатися?
ihorsic
 
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