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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:22
smdtranz про почти +10% речь идет про эмиссионный штамп подряд номера а не про гаражного аффинажа гранулу.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:41
Хотілось би обговорити тему драгметалів. Чи варто саме зараз купувати золото? Як хто вважає чи буде відкат? І взагалі чи варто цим займатися?
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:23
jabba
штамп дороже, конечно, но исходя из контекста сомневаюсь что и до войны ювелиры себе штамп завозили, а не бруски литиевые по килограмму или гранулу.
теневой ввоз гранулы реально настоящего производства гуд деливери на сейчас плюс 2$ к бирже и это уже здесь. kghm например. настоящие дельцы завозят себе еще дешевле, по слухам конечно же
по серебру внутренний рынок в глубокой депрессии, даже до недавнего падения продать было что-то тяжело дороже 920 баксов, при бирже выше 1000. и то обороты вялые. вывоз тоже затруднен, что дает дисконт в 100 баксов кило.
мизерный спрос по платине закрывается из внутренних источников, цена ходит где-то плюс доллар к бирже.
Додано: Нед 09 чер, 2024 00:49
Тут залежить від терміну. У зв'язку з тим, що треба відбивати банківський спред (якщо мова про банківське золото/інші драгметали), то вигідно грати в довгу. Від 3-5 років до 10 і більше. Якщо готові заморозити ці кошти, або в цілях диверсифікувати свій портфель, тоді варто цим займатися. Просто не факт, що за цей час не з'являться якісь інші можливості для інвестування.
П.с. Щодо вартості, то багато зараз хотіли б вкластися, але по цінах піврічної давності А якщо багато бажаючих, то за законами ринку навряд чи воно впаде вже до такої ціни
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