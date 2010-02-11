|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 11 чер, 2024 16:13
jabba написав: smdtranz написав:
с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.
Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.
А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1278
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 чер, 2024 14:34
А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:50
ihorsic написав: jabba написав: smdtranz написав:
с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.
Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.
А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?
Спросите у них сами. Причем тут я? Дето начитались наверное что будет коррекция до таких цифр. Где именно - мне без разницы. Вам надо - сами ищите кто такое прогнозирует.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5354
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:53
Victor8 написав:
А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
Не только в сотках. И в унцовках и даже в 10 грамовках были прецеденты. Но против вольфрама уже давно придуманы приборы неразрушающей проверки магнитным полем. И они уже у многих есть.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5354
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|95739
|
|
|1
|3349
|
|