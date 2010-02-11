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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 11 чер, 2024 16:13
jabba написав: smdtranz написав:
с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.
Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.
А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?
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ihorsic
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Додано: Сер 12 чер, 2024 14:34
А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
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Victor8
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:50
ihorsic написав: jabba написав: smdtranz написав:
с такой переплатой вообще не понимаю смысла инвестиций.
Ну некоторые, покупавшие в начале года по 70 уже успели сдать еще в апреле обратно по 81 тем же у кого купили. Не ахти шо, но наверное просто ждут коррекцию на 2200 чтоб зайти снова.
А звідки цифра 2200? Чи це ваші хотелкі?
Спросите у них сами. Причем тут я? Дето начитались наверное что будет коррекция до таких цифр. Где именно - мне без разницы. Вам надо - сами ищите кто такое прогнозирует.
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jabba
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:53
Victor8 написав:
А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
Не только в сотках. И в унцовках и даже в 10 грамовках были прецеденты. Но против вольфрама уже давно придуманы приборы неразрушающей проверки магнитным полем. И они уже у многих есть.
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jabba
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Додано: Вів 18 чер, 2024 14:40
jabba написав: Victor8 написав:
А что в штампованных слитках золота по 100 грамм - тоже может быть вольфрам?
Не только в сотках. И в унцовках и даже в 10 грамовках были прецеденты. Но против вольфрама уже давно придуманы приборы неразрушающей проверки магнитным полем. И они уже у многих есть.
Кто-то рассказывал, что сейчас в некоторых банках даже не снимают упаковку со слитков при проверке.
Такая высокотехнологичная техника.
Не знаю, правда это или нет.
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Victor8
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Додано: Сер 19 чер, 2024 08:28
smdtranz написав:
что касается литых слитков, особенно по 250 грамм ср и по 100 зл, вы, наверное, и без меня знаете, где их делают и какое отношение они имеют к той маркировке, которая на них нанесена
Подскажите, пожалуйста, как их различать? Были некоторые сомнения, думал случайность.
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artemlutyk
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Додано: Сер 19 чер, 2024 10:37
Victor8 Правда. Вольфрам можно выявить магнитным способом, просто положив слиток в упаковке на прибор. Такая проверка не покажет если слиток не 999.9 а допустим 900 проба и 10% меди - но подобных случаев еще вроде не было.
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jabba
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Додано: Сер 19 чер, 2024 11:53
jabba написав:Victor8
Правда. Вольфрам можно выявить магнитным способом, просто положив слиток в упаковке на прибор. Такая проверка не покажет если слиток не 999.9 а допустим 900 проба и 10% меди - но подобных случаев еще вроде не было.
Это хорошо, что есть такая техника. Особенно тем, что даже не надо вскрывать упаковку.
По меди. Если меди будет много в слитке - то это сразу другой цвет слитка.
Если меди мало, например, как Вы указали 10% - то это все равно изменит размер слитка. Он, как я понимаю, будет больше по размеру.
Плотность меди 8,96 г/см³
Плотность золота 19,32 г/см³
Разница ощутима.
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Victor8
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Додано: Сер 19 чер, 2024 12:38
Victor8 Цвет решается покрытием.) Удельный вес 900 пробы 18,3 - линейные размеры слитка не особо изменятся, чтоб это определить через упаковку. Но выхлоп настолько небольшой такого мероприятия, что такое никто делать не будет. Не заморачивайтесь всякой ерундой.
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jabba
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:38
jabba написав:Victor8
Цвет решается покрытием.) Удельный вес 900 пробы 18,3 - линейные размеры слитка не особо изменятся, чтоб это определить через упаковку. Но выхлоп настолько небольшой такого мероприятия, что такое никто делать не будет. Не заморачивайтесь всякой ерундой.
Да я особо и не заморачиваюсь. Я против подделок золота. Не знаю, какое сейчас наказание за подделки, но предполагаю, что явно недостаточное.
Вот раньше были времена.
Наказание за подделку золотых монет было суровое. В Древнем Риме и Древней Греции за фальшивые деньги отрубали голову, руки или ноги. В III веке до н. э. римлянами было поймано 7 000 мошенников, подрывавших авторитет и монетное дело государства. Доносчики получали денежное вознаграждение, а если информацию передавал раб, то ему даровали свободу.
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Victor8
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